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В Бахмуті прикордонники мінометами "демілітаризували" штурмову групу росіян (відео)

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П'ятниця 17 березня 2023 17:25
В Бахмуті прикордонники мінометами "демілітаризували" штурмову групу росіян (відео) Фото: в Бахмуті прикордонники мінометами "демілітаризували" штурмову групу росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські прикордонники відпрацювали мінометами по штурмовій групі росіян в Бахмуті. Також знищили схрон боєприпасів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"У Бахмуті прикордонники-мінометники знищили штурмову групу противника. А ще влучним пострілом по схрону боєприпасів «"демілітаризували" передовий загін ПВК "Вагнер", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни також знищили оборонну позицію росіян ракетою французького ПТРК Milan-2.

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