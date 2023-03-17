ЗСУ на сході знищили оборонну позицію росіян французьким ПТРК Milan-2 (відео)

На сході України ЗСУ знищили оборонну позицію росіян ракетою французького ПТРК Milan-2. У результаті було знищено п'ятьох окупантів та кількох поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Зазначено, що воїни влучили ракетою французького комплексу Milan-2 точно в амбразуру. У результаті відпрацювання п'ятьох окупантів знищено, кількох поранено.

"Протитанкісти батальйону "Волат" Полку ім. Кастуся Калиновського за підтримки підрозділу "Відьмаки" ЗСУ знищили довготривалу оборонну точку противника на сході України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські військові показали, як працюють французькі переносні протитанкові ракетні комплекси Milan-2 на фронтах війни проти Росії.

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