Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК "Стрела" и танк на юге

Украинские военные уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также танк Т-62 на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" .

Отмечается, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают боевую работу по тщательно выверенным объектам и пунктам базирования россиян.

По результатам работы подтверждено уничтожение ЗРК "Стрела-10", передвижного пункта разведки и управления, танка Т-62. Также воины снизили артиллерийскую мощность оккупантов на две артиллерийские установки.

Напомним, недавно украинские бойцы на востоке уничтожили оборонную позицию оккупантов с помощью ракеты французского ПТРК Milan-2.

К тому же наши пограничники минометами "демилитаризовали" штурмовую группу россиян в Бахмуте.

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