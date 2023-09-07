Українські бійці знищили майже взвод росіян на Мелітопольському напрямку

За його словами, впродовж тижня штурмові групи бригад оперативного призначення "Гвардії наступу" за підтримки артилерії, танків та у взаємодії з підрозділами ЗСУ мали успіх на Мелітопольському напрямку.

Зокрема, українські бійці знищили до взводу противника і просунулись як в глибину оборони російських військ, так і по фронту.

"Закріплюються на займаних рубежах та здійснюють підготовку до подальших наступальних дій", - розповів Уршалович.