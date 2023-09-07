Українські бійці знищили майже взвод росіян на Мелітопольському напрямку

Штурмові підрозділи Нацгвардії та Збройних сил України просуваються на Мелітопольському напрямку. Там українські бійці знищили майже взвод російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковника Миколи Уршаловича під час брифінгу.
За його словами, впродовж тижня штурмові групи бригад оперативного призначення "Гвардії наступу" за підтримки артилерії, танків та у взаємодії з підрозділами ЗСУ мали успіх на Мелітопольському напрямку.
Зокрема, українські бійці знищили до взводу противника і просунулись як в глибину оборони російських військ, так і по фронту.
"Закріплюються на займаних рубежах та здійснюють підготовку до подальших наступальних дій", - розповів Уршалович.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, ЗСУ успішно просуваються на південь від Бахмута. Також українські військові завдали 18 ударів за допомогою авіації по окупантах. Минулої доби сталося 39 бойових зіткнень.
Зокрема, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ЗСУ поступово відвойовують позиції на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ просунулися на схід від Невельського в Донецькій області та на захід від Вербового Запорізької області.
Також українські воїни продовжують тиснути на противника на Мелітопольському напрямку. Тяжкі бої тривають, наші бійці мають успіхи.
За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артсистем і 22 дрони.
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