ЗСУ витіснили війська РФ з позицій на південь від Бахмута: карти боїв ISW

Українські війська поступово відвойовують позиції на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ просунулися на схід від Невельського в Донецькій області та на захід від Вербового Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські війська нібито покращили свої тактичні позиції поблизу Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового).

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Новоселівського та Новоєгорівки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що підрозділи новосформованої 25-ї загальновійськової армії РФ продовжують замінювати невідомі російські підрозділи, які діють на Лиманському напрямку.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Міноборони Росії стверджувало, що українські війська атакували поблизу Сергіївки, Діброви та Серебрянського лісництва.

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку та витіснили російські війська з позицій на південь від Бахмута. Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська поступово відвойовують позиції в цьому район.

Російський "воєнкор" заявив, що українські сили просуваються в Кліщіївці протягом останніх трьох днів і наразі контролюють половину населеного пункту. Інші російські джерела 6 вересня стверджували, що в районі Кліщіївки тривають позиційні бої.

Міноборони Росії стверджувало, що українські війська проводили наступальні операції поблизу Оріхово-Василівки, Яковлівки, Соледара, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки і порушили російські наземні лінії зв’язку на північний захід від Кліщіївки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Залізнянського, Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Білої Гори.

Українські сили вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на схід від Невельського.





"Південна вісь"

Українські війська 6 вересня продовжували контрнаступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що українські сили продовжували атакувати лінію Новодонецьке - Новомайорське .

Російські сили не здійснювали жодних заявлених або підтверджених атак у районі кордону Донецько-Запорізької області 6 вересня.





Українські сили продовжували досягати успіхів в контрнаступі на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового.

Російські "воєнкори" стверджували, що на лінії Роботине - Вербове тривають важкі бої і що українські сили намагаються прорватися в напрямку Новопрокопівки.

Окупаційний глава Запорізької області Євген Балицький заявив, що російські війська відійшли із спірної "сірої зони" Роботиного, нібито щоб забезпечити більш вигідні в тактичному відношенні позиції на периферії населеного пункту.

Визнання Балицьким того, що російські війська більше не займають позиції в Роботиному, є примітним, оскільки він є одним із групи російських джерел, які постійно стверджували, що російські війська зберігають контроль над південною частиною населеного пункту.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс підтвердив, що російські війська знищили британський танк Challenger біля Роботиного, але зазначив, що український екіпаж вижив після артилерійського удару.

6 вересня російські війська здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на заході Запорізької області. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Роботиного.

Російські війська продовжили завдавати регулярні авіаційні та артилерійські удари по Херсонській області. Оперативне командування ЗСУ "Південь" заявило, що російські війська застосували чотири керовані авіаційні бомби КАБ-500 для ударів по Бериславському району.

Російський "воєнкор" опублікував кадри, як підрозділи 205-ї окремої мотострілецької бригади завдають удару нібито по українському командному пункту на Херсонському напрямку.