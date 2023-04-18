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Українські бійці збили російський дрон "Гранат-1" біля Бахмута

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Вівторок 18 квітня 2023 12:18
Українські бійці збили російський дрон "Гранат-1" біля Бахмута Ілюстративне фото: українські бійці збили російський дрон "Гранат-1" біля Бахмута (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські оператори Сил спецоперацій збили ворожий дрон типу "Гранат-1" біля Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

"Він (дрон - ред.) довго надокучав нашим побратимам, гудів та заважав працювати, ми вказали йому напрямок корабля, він і полетів", - зазначив оператор Сил спецоперацій.

Зазначимо, що "Гранат-1" - це бюджетний легкий дрон ближнього радіусу дії. Його злітна вага не перевищує 2,4 кг. Дальність польоту - до 15 км з максимальною швидкістю 75 км/год.

Нагадаємо, нещодавно українські військові з безпілотників знищили російську зенітну установку.

Окрім того, захисники показували відео, як снайпери в Бахмуті відпрацювали по ворожих штурмовиках.

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