Украинские бойцы сбили российский дрон "Гранат-1" возле Бахмута

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ в Telegram .

"Он (дрон - ред.) долго надоедал нашим собратьям, гудел и мешал работать, мы указали ему направление корабля, он и улетел", - отметил оператор Сил спецопераций.

Отметим, что "Гранат-1" - это бюджетный легкий дрон ближнего радиуса действия. Его взлетный вес не превышает 2,4 кг. Дальность полета - до 15 км с максимальной скоростью 75 км/ч.

Напомним, недавно украинские военные из беспилотников уничтожили российскую зенитную установку.

Кроме того, защитники показывали видео, как снайперы в Бахмуте отработали по вражеским штурмовикам.

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