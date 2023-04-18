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Украинские бойцы сбили российский дрон "Гранат-1" возле Бахмута

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Вторник 18 апреля 2023 12:18
Украинские бойцы сбили российский дрон "Гранат-1" возле Бахмута Иллюстративное фото: украинские бойцы сбили российский дрон "Гранат-1" возле Бахмута (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские операторы Сил спецопераций сбили вражеский дрон типа "Гранат-1" возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

"Он (дрон - ред.) долго надоедал нашим собратьям, гудел и мешал работать, мы указали ему направление корабля, он и улетел", - отметил оператор Сил спецопераций.

Отметим, что "Гранат-1" - это бюджетный легкий дрон ближнего радиуса действия. Его взлетный вес не превышает 2,4 кг. Дальность полета - до 15 км с максимальной скоростью 75 км/ч.

Напомним, недавно украинские военные из беспилотников уничтожили российскую зенитную установку.

Кроме того, защитники показывали видео, как снайперы в Бахмуте отработали по вражеским штурмовикам.

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