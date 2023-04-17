Завадили облаштувати позиції. В Бахмуті снайпери відпрацювали по ворожих штурмовиках
Українські снайпери продовжують нищити ворога в Бахмуті. Відпрацювали по російських штурмовиках й завадили їм закріпитися на зайнятих ділянках.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Снайперські групи Сил спеціальних операцій нищать ворога переважно вночі. Під вогнем воїнів Сил спеціальних операцій насамперед перебувають ворожі штурмовики", - пише пресслужба.
Завдяки своїй роботі наші воїни завадили ворогу закріпитись на зайнятих ділянках і облаштувати позиції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно снайпери ССО показали "нічне полювання" під Бахмутом.
Також ще одним відео поділилась й розвідка. Снайпери ГУР майстерно знищують ворогів один за одним.
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