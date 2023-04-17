ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Завадили облаштувати позиції. В Бахмуті снайпери відпрацювали по ворожих штурмовиках

Новость на русском →
Понеділок 17 квітня 2023 18:13
Завадили облаштувати позиції. В Бахмуті снайпери відпрацювали по ворожих штурмовиках Фото: в Бахмуті снайпери відпрацювали по ворожих штурмовиках (t.me/landforcesofukraine_3)
Автор: Сергій Пишкін

Українські снайпери продовжують нищити ворога в Бахмуті. Відпрацювали по російських штурмовиках й завадили їм закріпитися на зайнятих ділянках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Снайперські групи Сил спеціальних операцій нищать ворога переважно вночі. Під вогнем воїнів Сил спеціальних операцій насамперед перебувають ворожі штурмовики", - пише пресслужба.

Завдяки своїй роботі наші воїни завадили ворогу закріпитись на зайнятих ділянках і облаштувати позиції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно снайпери ССО показали "нічне полювання" під Бахмутом.

Також ще одним відео поділилась й розвідка. Снайпери ГУР майстерно знищують ворогів один за одним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бахмут Війна в Україні
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука