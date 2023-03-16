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Українські бійці завдали росіянам втрат, ті відмовилися від штурму під Бахмутом (відео)

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Четвер 16 березня 2023 08:35
Українські бійці завдали росіянам втрат, ті відмовилися від штурму під Бахмутом (відео) Ілюстративне фото: українські бійці завдали росіянам втрат, ті відмовилися від штурму під Бахмутом (facebook.com/usofcom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові ліквідували ще групу російських окупантів на Бахмутському напрямку. Загарбники були вимушені відмовитися від нічного штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спецоперацій.

"На Бахмутському напрямку противник вкотре закидає позиції оборони тілами. Оператори ССО України знищили 4 окупанти, ще 3 було поранено. Противник зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч", - сказано у повідомленні.

Так, перехоплені переговорили загарбників підтвердили результат роботи українських бійців.

Нагадаємо, 15 березня українські захисники збили російський бомбардувальник Су-25 під Бахмутом Донецької області.

Нещодавно українські прикордонники знищити ворожий склад з БК та ліквідували 6 росіян під Бахмутом.

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Бахмут Війна Росії проти України ВСУ
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