Українські бійці завдали росіянам втрат, ті відмовилися від штурму під Бахмутом (відео)
Українські військові ліквідували ще групу російських окупантів на Бахмутському напрямку. Загарбники були вимушені відмовитися від нічного штурму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спецоперацій.
"На Бахмутському напрямку противник вкотре закидає позиції оборони тілами. Оператори ССО України знищили 4 окупанти, ще 3 було поранено. Противник зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч", - сказано у повідомленні.
Так, перехоплені переговорили загарбників підтвердили результат роботи українських бійців.
Нагадаємо, 15 березня українські захисники збили російський бомбардувальник Су-25 під Бахмутом Донецької області.
Нещодавно українські прикордонники знищити ворожий склад з БК та ліквідували 6 росіян під Бахмутом.
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