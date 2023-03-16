ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские бойцы нанесли россиянам потерь, те отказались от штурма под Бахмутом (видео)

Новина українською →
Четверг 16 марта 2023 08:35
Украинские бойцы нанесли россиянам потерь, те отказались от штурма под Бахмутом (видео) Иллюстративное фото: украинские бойцы нанесли россиянам потерь, те отказались от штурма под Бахмутом (facebook.com/usofcom)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные ликвидировали еще группу российских окупантов на Бахмутском направлении. Захватчики были вынуждены отказаться от ночного штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил спецопераций.

"На Бахмутском направлении противник в очередной раз забрасывает позиции обороны телами. Операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупанта, еще 3 были ранены. Противник понес потери и отказался от штурма на эту ночь", - сказано в сообщении.

Так, перехваченные переговоры захватчиком подтвердили результат работы украинских бойцов.

Напомним, 15 марта украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-25 под Бахмутом Донецкой области.

Недавно украинские пограничники уничтожили вражеский склад с БК и ликвидировали 6 россиян под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины ВСУ
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины