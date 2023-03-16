Украинские бойцы нанесли россиянам потерь, те отказались от штурма под Бахмутом (видео)
Украинские военные ликвидировали еще группу российских окупантов на Бахмутском направлении. Захватчики были вынуждены отказаться от ночного штурма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил спецопераций.
"На Бахмутском направлении противник в очередной раз забрасывает позиции обороны телами. Операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупанта, еще 3 были ранены. Противник понес потери и отказался от штурма на эту ночь", - сказано в сообщении.
Так, перехваченные переговоры захватчиком подтвердили результат работы украинских бойцов.
Напомним, 15 марта украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-25 под Бахмутом Донецкой области.
Недавно украинские пограничники уничтожили вражеский склад с БК и ликвидировали 6 россиян под Бахмутом.
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