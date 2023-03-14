Прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК та ліквідували 6 окупантів (відео)
Українські прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.
"Мистецтво вибуху - знищити не тільки окупантів, а і їхній склад з БК. Таку "творчість" продемонстрували прикордонники під Бахмутом. Оператори БПЛА вистежили логістичний маршрут ворога до складу. І коли туди прибула чергова партія вантажів, "влупили" з мінометів", - йдеться в повідомленні.
Обстріл підняв у повітря автівку з БК, зруйнував склад та ліквідував шестеро загарбників.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".
Також раніше ми писали, що у Донецькій області прикордонники відбили ворожі атаки та ліквідували два десятки загарбників. Зокрема їм вдалося відбити спроби окупантів штурмувати позиції в районі Бахмута.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.