Прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК та ліквідували 6 окупантів (відео)

Фото: прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК та ліквідували 6 окупантів (facebook_com_usofcom)

Українські прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.