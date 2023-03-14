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Прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК та ліквідували 6 окупантів (відео)

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Донецька область, Вівторок 14 березня 2023 17:13
Прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК та ліквідували 6 окупантів (відео) Фото: прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК та ліквідували 6 окупантів (facebook_com_usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"Мистецтво вибуху - знищити не тільки окупантів, а і їхній склад з БК. Таку "творчість" продемонстрували прикордонники під Бахмутом. Оператори БПЛА вистежили логістичний маршрут ворога до складу. І коли туди прибула чергова партія вантажів, "влупили" з мінометів", - йдеться в повідомленні.

Обстріл підняв у повітря автівку з БК, зруйнував склад та ліквідував шестеро загарбників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".

Також раніше ми писали, що у Донецькій області прикордонники відбили ворожі атаки та ліквідували два десятки загарбників. Зокрема їм вдалося відбити спроби окупантів штурмувати позиції в районі Бахмута.

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Донецька область Бахмут прикордонники Війна Росії проти України
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