ЗСУ сьогодні знищили російський Су-24 під Бахмутом (відео)

У середу, 15 березня, українські військові знищили російського бомбардувальника Су-24 під Бахмутом Донецької області. Там зараз тривають запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Мінус "сушка" ворога під Бахмутом. 93 бригада", - написав він.

Як повідомлялося, днем раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що позиція всієї Ставки верховного головнокомандувача по Бахмуту - посилювати цей напрямок і знищувати окупантів навколо міста.

Нагадаємо, з початку масштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року українські військові знищили 304 літаки окупантів.

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