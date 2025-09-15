Українські бійці зачистили від росіян Панківку на Донеччині

ЗСУ та НГУ на Добропільському напрямку звільнили Панківку та навколишні території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".
Українські воїни, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов" дозволили відновити контроль над Панківкою та прилеглими населеними пунктами в Донецькій області.
Російські окупанти намагаються утримати позиції і посилюють угруповання на напрямку. Для збільшення наступального потенціалу в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" передислоковано додаткові резерви: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.
"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - наголосили у корпусі.
Раніше повідомлялось, що Сили оборони України деокупували село Зарічне Донецької області. Населений пункт повністю під контролем української армії.
Також Батальйон "Шквал" полку "Скеля" звільнив село Філія на межі Дніпропетровської та Донецької областей.
Нагадаємо, 24 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони провели успішні контратаки в Донецькій області та звільнили від окупантів одразу три населених пункти.