Украинские бойцы зачистили от россиян Панковку в Донецкой области

Украинские воины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов" позволили восстановить контроль над Панковкой и прилегающими населенными пунктами в Донецкой области.

Российские оккупанты пытаются удержать позиции и усиливают группировки на направлении. Для увеличения наступательного потенциала в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" передислоцированы дополнительные резервы: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.

"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", - отметили в корпусе.

Фото: освобожденная Панковка в Донецкой области