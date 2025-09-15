Украинские бойцы зачистили от россиян Панковку в Донецкой области

ВСУ и НГУ на Добропольском направлении освободили Панковку и окрестные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".
Украинские воины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов" позволили восстановить контроль над Панковкой и прилегающими населенными пунктами в Донецкой области.
Российские оккупанты пытаются удержать позиции и усиливают группировки на направлении. Для увеличения наступательного потенциала в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" передислоцированы дополнительные резервы: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.
"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", - отметили в корпусе.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины деоккупировали село Заречное Донецкой области. Населенный пункт полностью под контролем украинской армии.
Также Батальон "Шквал" полка "Скала" освободил село Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей.
Напомним, 24 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал, что Силы обороны провели успешные контратаки в Донецкой области и освободили от оккупантов сразу три населенных пункта.