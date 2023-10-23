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Українські бійці взяли участь у багатонаціональних морських навчаннях у Британії (фото)

Фото: Навчання (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Британії почалися багатонаціональні морські навчання "Joint Warrior -23-ІІ". Україна взяла в них участь і залучила два протимінні кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

"Для українських військових моряків цей тиждень розпочався з участі в багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior -23-II", які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії", - йдеться в повідомленні. 

Від ВМС ЗС України до практичних дій у морі залучаються протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів".

Участь у багатонаціональному навчанні "Joint Warrior-23-II" протимінних кораблів "Черкаси" та "Чернігів" і штабу тактичної групи протимінних дій ВМС ЗС України відбувається в рамках комплексної підготовки зазначених підрозділів, під керівництвом менторів Королівських ВМС Великої Британії.

Яка основна мета цих навчань

До складу учасників увійшли Королівські ВМС і Королівські повітряні сили разом із сухопутними військами Великої Британії. Також, крім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії.

Фото: Навчання (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Основна мета підготовки полягає в досягненні особовим складом екіпажів і штабу тактичної групи протимінних дій відповідного рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також сумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів. 

"Крім того відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об'єднаних багатонаціональних операцій", - додали у ВМС. 

Навчання українських військових країнами Заходу

У листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

У лютому повідомлялось, що Європейський союз збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, у два рази. Додатково будуть навчені 15 тисяч військовослужбовців.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Правда, у супроводі інструкторів.

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