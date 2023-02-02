ЄС додатково навчить 15 тисяч українських військових

Європейський Союз збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, у два рази. Додатково будуть навчені 15 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter .

"Місія військової допомоги ЄС EUMAM навчить додатково 15 тисяч українських солдатів, довівши загальну кількість навченого персоналу EUMAM до 30 тисяч осіб", - написав він.

Борель, який зараз перебуває в Києві, повідомив про це прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва 2 лютого.

Очікується, високопоставлені чиновники Євросоюзу сьогодні зустрінуться з членами українського уряду в Києві, а вже на завтра запланований анонсований саміт Україна-ЄС.