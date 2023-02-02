ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС додатково навчить 15 тисяч українських військових

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 лютого 2023 13:01
ЄС додатково навчить 15 тисяч українських військових Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, у два рази. Додатково будуть навчені 15 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.

"Місія військової допомоги ЄС EUMAM навчить додатково 15 тисяч українських солдатів, довівши загальну кількість навченого персоналу EUMAM до 30 тисяч осіб", - написав він.

Борель, який зараз перебуває в Києві, повідомив про це прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва 2 лютого.

Очікується, високопоставлені чиновники Євросоюзу сьогодні зустрінуться з членами українського уряду в Києві, а вже на завтра запланований анонсований саміт Україна-ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Навчання України і США
NEWS
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників