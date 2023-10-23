Украинские бойцы приняли участие в многонациональных морских учениях в Британии (фото)

"Для украинских военных моряков эта неделя началась с участия в многонациональных учениях "Joint Warrior -23-II", которые проводятся в пределах территориальных вод Великобритании", - говорится в сообщении.

От ВМС ВС Украины к практическим действиям в море привлекаются противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов".

Участие в многонациональном учении "Joint Warrior-23-II" противоминных кораблей "Черкассы" и "Чернигов" и штаба тактической группы противоминных действий ВМС ВС Украины происходит в рамках комплексной подготовки указанных подразделений, под руководством менторов Королевских ВМС Великобритании.

Какова основная цель этих учений

В состав участников вошли Королевские ВМС и Королевские воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании. Также, кроме Украины, в учениях принимают участие корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии и Дании.

Фото: Обучение (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Основная цель подготовки заключается в достижении личным составом экипажей и штаба тактической группы противоминных действий соответствующего уровня готовности к выполнению задач по назначению, а также совместимости с противоминными подразделениями стран-партнеров.

"Кроме того отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Целью является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения объединенных многонациональных операций", - добавили в ВМС.

Обучение украинских военных странами Запада

В ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

В феврале сообщалось, что Европейский союз увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.