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Прикордонники нанесли серію ударів по інженерним облаштуванням позицій росіян (відео)

Україна, Четвер 20 червня 2024 15:54
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Прикордонники нанесли серію ударів по інженерним облаштуванням позицій росіян (відео) Фото: ДПСУ нанесла серію ударів по інженерним облаштуванням позицій росіян (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники провели серію успішних ударів по інженерним облаштуванням позицій окупантів. Результатами своєї роботи прикордонники поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначають у ДПСУ, у своїх роботах окупанти постійно відчувають "увагу" прикордонних FPV-дронів.

Згідно із відео, українські захисники завдають нищівних ударів по позиціях ворога, який намагається закріпитись на північних ділянках фронту.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили розвідувальний безпілотник РФ "Zala".

Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.

Сьогодні ми розповідали, як прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові.

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