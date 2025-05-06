Українські бійці відбили атаку і захопили російського штурмовика під Вовчанськом

Українські прикордонники відбили спробу штурму на Вовчанському напрямку та взяли в полон російського військового. Противник зазнав втрат і був змушений відступити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Чергову атаку російських окупантів під Вовчанськом відбили військовослужбовці бригади Держприкордонслужби "Форпост".
Як розповіли військові, противник намагався штурмувати українські позиції, однак під щільним вогнем українських захисників був змушений відступити з втратами.
"Завдяки професійним і рішучим діям прикордонників спроба прориву завершилася провалом. У ході бою один із російських військовослужбовців потрапив у полон", - розповіли прикордонники.
Українським військовим вдалося встановити, що полонений росіянин - уродженець Курської області, має звання прапорщика та брав участь у штурмі в складі штурмового підрозділу "Шторм Z".
Цей підрозділ формують із засуджених - полонений раніше відбував покарання за дезертирство з одної із військових частин ЗС РФ.
Успішну роботу воїнів, яка закінчилася полоном окупанта, Держприкордонслужба показала на відео.
"У полоні він подякував українським бійцям за врятоване життя та надану допомогу", - розповіли про штурмовика прикордонники.
Нагадаємо, нещодавно бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" взяли у полон ворожу групу піхоти на куп'янському напрямку.
Також українські десантники взяли в полон чергову групу окупантів в Курській області. Здалися одразу дев'ять росіян.
Раніше бійці бригади Національної поліції "Хижак" взяли в полон трьох росіян у Торецьку. Полонені заявили про намір приєднатись до "Російського добровольчого корпусу" ("РДК").
Також нещодавно бійці ССО успішно очистили частину населеного пункту від ворога. Під час операції також захопили росіянина в полон.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 959 тисяч військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1430 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 145 дронів та іншу техніку ворога.
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