Українські бійці відбили атаку і захопили російського штурмовика під Вовчанськом

Полонені росіяни

Нагадаємо, нещодавно бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" взяли у полон ворожу групу піхоти на куп'янському напрямку.

Також українські десантники взяли в полон чергову групу окупантів в Курській області. Здалися одразу дев'ять росіян.

Раніше бійці бригади Національної поліції "Хижак" взяли в полон трьох росіян у Торецьку. Полонені заявили про намір приєднатись до "Російського добровольчого корпусу" ("РДК").

Також нещодавно бійці ССО успішно очистили частину населеного пункту від ворога. Під час операції також захопили росіянина в полон.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 959 тисяч військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1430 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 145 дронів та іншу техніку ворога.

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