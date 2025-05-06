Украинские бойцы отбили атаку и захватили российского штурмовика под Волчанском

Пленные россияне

Напомним, недавно бойцы 15 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" взяли в плен вражескую группу пехоты на купянском направлении.

Также украинские десантники взяли в плен очередную группу оккупантов в Курской области. Сдались сразу девять россиян.

Ранее бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" взяли в плен трех россиян в Торецке. Пленные заявили о намерении присоединиться к "Российскому добровольческому корпусу" ("РДК").

Также недавно бойцы ССО успешно очистили часть населенного пункта от врага. Во время операции также захватили россиянина в плен.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 959 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1430 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, 145 дронов и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.