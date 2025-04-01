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Бригада Нацполіції "Хижак" взяла в полон трьох окупантів у Торецьку (відео)

Вівторок 01 квітня 2025 11:12
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Бригада Нацполіції "Хижак" взяла в полон трьох окупантів у Торецьку (відео) Ілюстративне фото: бригада Нацполіції "Хижак" взяла в полон трьох окупантів у Торецьку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці бригади Національної поліції "Хижак" взяла в полон трьох росіян у Торецьку. Полонені заявляють про намір приєднатись до "Російського добровольчого корпусу" ("РДК").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади.

Полонені протягом декількох діб перебували на позиціях української піхоти, після чого були евакуйовані та передані відповідним органам.

"Вони більше не хочуть воювати за Росію та заявляють про намір приєднатися до "РДК", щоб виступити проти путінського режиму", - додає бригада.

Зазначається, що полонених вдалось взяти завдяки спільним діям "Хижака", а також інших підрозділів, які наразі працюють на напрямку.

Додамо, що у 2024-му році Національна поліція сформувала додаткові підрозділи, які призначені для участі в бойових діях з російськими окупантами:

  • зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності;
  • зведена Бригада Департаменту патрульної поліції "Хижак";
  • зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 916 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу, 31 березня, її втрати склали ще 1540 солдатів. Також Сили оборони знищили:

  • 9 танків;
  • 37 бойових броньованих машин;
  • 15 артилерійських систем.

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