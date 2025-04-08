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Бійці ССО зачистили частину населеного пункту та захопили росіянина в полон

Вівторок 08 квітня 2025 09:10
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Бійці ССО зачистили частину населеного пункту та захопили росіянина в полон Фото: ССО захопили полоненого (ссо-mil-in-ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Бійці ССО успішно очистили частину населеного пункту від ворога. Під час операції також захопили росіянина в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗС України.

Бійці 4-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну операцію із зачистки частини населеного пункту.

У результаті бійці знищили живу силу противника, захопили ворожу документацію та взяли одного російського військовослужбовця в полон.

Спецоперація проходила за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та ретельного планування.

Подібні дії не лише послаблюють бойовий потенціал противника, а й поповнюють обмінний фонд, необхідний для повернення українських полонених.

Операції ССО

Нагадаємо, перед тим, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.

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