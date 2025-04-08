Бійці ССО зачистили частину населеного пункту та захопили росіянина в полон
Бійці ССО успішно очистили частину населеного пункту від ворога. Під час операції також захопили росіянина в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗС України.
Бійці 4-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну операцію із зачистки частини населеного пункту.
У результаті бійці знищили живу силу противника, захопили ворожу документацію та взяли одного російського військовослужбовця в полон.
Спецоперація проходила за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та ретельного планування.
Подібні дії не лише послаблюють бойовий потенціал противника, а й поповнюють обмінний фонд, необхідний для повернення українських полонених.
Операції ССО
Нагадаємо, перед тим, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.
Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.
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