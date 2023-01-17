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Українські бійці показали, як з танка знищують бліндаж та загородження росіян (відео)

Фото: українські бійці показали, як з танка знищують бліндаж та загородження росіян (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці з танка Т-72 знищили бліндаж окупантів, а також інженерні загородження ворога. Відео своєї роботи захисники опублікували в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони.

"Щодня знищуючи російських окупантів, наші воїни продовжують оптимістичний настрій зимових свят. На відео зафіксовано, як на півдні роздає ворогам пекельні "подарунки" екіпаж танку з позивним "Клаус" батальйону комбата "Арнаут". Влучна стрільба прямою наводкою, в результаті якої знищили рашистський бліндаж з живою силою та інженерні загородження", - йдеться в описі під відео.

Вказано, що на кадрах зафіксований результат роботи 3-ї окремої танкової Залізної бригади та бригади територіальної оборони "Дніпро".

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ показали, як одним ударом знищили 25 "вагнерівців" та завадили атаці окупантів в районі Соледара.

Додамо, також прикордонники опублікували відео відбиття ворожого штурму на одному з передових опорних пунктів поблизу Бахмута.

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