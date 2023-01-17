Украинские бойцы показали, как из танка уничтожают блиндаж и заграждения россиян (видео)

"Ежедневно уничтожая российских оккупантов, наши воины продолжают оптимистическое настроение зимних праздников. На видео зафиксировано, как на юге раздает врагам адские "подарки" экипаж танка с позывным "Клаус" батальона комбата "Арнаут". Точная стрельба прямой наводкой, в результате которой уничтожили рашистский блиндаж с живой силой и инженерные заграждения", - говорится в описании под видео.

На кадрах зафиксирован результат работы 3-й отдельной танковой Железной бригады и бригады территориальной обороны "Днепр".

Напомним, недавно ВСУ показали, как одним ударом уничтожили 25 "вагнеровцев" и помешали атаке оккупантов в районе Соледара.

Добавим, также пограничники опубликовали видео отражения вражеского штурма на одном из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута.

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