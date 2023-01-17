Прикордонники вибили взвод росіян з Бахмута, ті понесли значні втрати (відео)

Російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли противнику значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держприкордонну службу .

"Учора, впродовж дня, прикордонники відбивали штурм ворога на один з передових опорних пунктів поблизу Бахмута. Під прикриттям артилерії окупанти провели декілька атак. По ворогу військовослужбовці ДПСУ відпрацювали зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Вогневу підтримку також надали Сили оборони", - сказано у повідомлення.

Так, українські військові відбили ворожу атаку. Внаслідок чого 12 росіян було вбито, ще 17 - поранено.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники з артилерії знищили росіян у лісосмузі Донецької області.

Раніше у ССО на відео показали, як зупинили спробу наступу окупантів біля Кремінної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.