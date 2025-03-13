Українські бійці показали, як штурмують ворожі позиції під Покровськом (відео)

Українські піхотинці провели успішні штурмові дії та зайняли позицію російських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної гвардії України.

Там також зазначили, що "повертати свою землю складно, проте воїни "Спартану" роблять це гідно, ризикуючи життям задля майбутнього країни".

"Покровський напрямок. Унікальні кадри від воїнів бригади "Спартан". Наші піхотинці провели успішні штурмові дії та зайняли ворожу позицію. Лісосмуга в зоні відповідальності бригади закидана тілами росіян, адже ми нищимо їх усіма наявними засобами", - розповіли у Нацгвардії.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, росіяни намагаються обійти Покровськ з півдня. Тактика ворога полягає у тому, щоб відрізати українських військових від постачання.

Також росіяни продовжують здійснювати спроби підійти до траси на Дніпро.

Водночас останнім часом темпи просування російських окупантів на Покровському напрямку знизилися. Однією з причин є ефективна оборонна діяльність українських військ на цій ділянці фронту.

За словами співзасновника та аналітика платформи Deep State Романа Погорілого, ситуація в районі Покровська останнім часом змінилась на краще. Її вдалось стабілізувати, а українські військові покращують свої позиції.

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