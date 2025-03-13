Украинские бойцы показали, как штурмуют вражеские позиции под Покровском (видео)

Украинские пехотинцы провели успешные штурмовые действия и заняли позицию российских войск на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной гвардии Украины.

Там также отметили, что "возвращать свою землю сложно, однако воины "Спартана" делают это достойно, рискуя жизнью ради будущего страны".

"Покровское направление. Уникальные кадры от воинов бригады "Спартан". Наши пехотинцы провели успешные штурмовые действия и заняли вражескую позицию. Лесополоса в зоне ответственности бригады забросана телами россиян, ведь мы уничтожаем их всеми имеющимися средствами", - рассказали в Нацгвардии.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Как рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, россияне пытаются обойти Покровск с юга. Тактика врага заключается в том, чтобы отрезать украинских военных от снабжения.

Также россияне продолжают осуществлять попытки подойти к трассе на Днепр.

В то же время в последнее время темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.

По словам соучредителя и аналитика платформы Deep State Романа Погорелого, ситуация в районе Покровска в последнее время изменилась к лучшему. Ее удалось стабилизировать, а украинские военные улучшают свои позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.