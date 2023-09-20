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Українські бійці за допомогою дронів підбили три російські танки (відео)

Україна, Середа 20 вересня 2023 22:27
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Українські бійці за допомогою дронів підбили три російські танки (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові за допомогою дронів атакували три ворожі танки на полі бою. Це вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Шершні Довбуша" боляче "жалять" ворожі танки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи 68-мої окремої єгерської бригади.

На відео можна побачити як із дронів на танки скидають вибухівку. У результаті російські бронемашини отримують пошкодження, місцями починають диміти.

ЗСУ знищують техніку ворога та особовий склад

Сьогодні повідомлялось, що за минулу добу українські бійці на Таврійському напрямку ліквідували понад 300 окупантів та 48 одиниць військової техніки росіян.

Також бійці спецпідрозділу "А" за допомогою FPV-дронів знищили в Херсонській області три човни, на борту яких знаходилися російські окупанти.

Видання Newsweek повідомило, що Україна знищує на друзки російські ЗРК С-400, якими вихвалявся Кремль. Це болюча та дорога втрата для Росії.

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