ЗСУ за добу знищили понад 300 окупантів та 48 одиниць техніки на Таврійському напрямку

За минулу добу українські бійці на Таврійському напрямку ліквідували понад 300 окупантів та 48 одиниць військової техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Українські війська продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Бійці ЗСУ знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 23 авіаційних ударів та провів 18 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни здійснили 830 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Там протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити підрозділи наших бійців із займаних позицій.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Злочини російських військових

Росіяни продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, захоплюють і заселяються у помешкання цивільних громадян на тимчасово окупованих територіях України. Часто фіксується ситуація, коли загарбники живуть разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, щоб використати людей як живий щит.

Зокрема, в населеному пункті Токмак Запорізької області російські окупанти масово поселяються до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, вони масово грабують квартири та будинки українців.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1232 вогневих завдання.

Загальні втрати ворога склали 325 осіб (безповоротні - 130, поранені - 194, полон - 1).

Також українські бійці знищили 48 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 14 БПЛА, 15 одиниць автомобільної техніки.

Окрім того, було знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об’єкт ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ на ранок, сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 24 бойових зіткнення.

Зокрема, як зазначають у зведенні Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися поблизу Вербового Запорізької області, а також знову висадилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 вересня, склали 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 273 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 34 артсистеми та 37 дронів.