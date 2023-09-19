Спецпризначенці СБУ знищили дронами три човни з окупантами в Херсонській області (відео)
Бійці спецпідрозділу "А" за допомогою FPV-дронів знищили в Херсонській області три човни, на борту яких знаходилися російські окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
Як уточнив міністр, на кадрах можна помітити роботу дрона-камікадзе українського виробництва "Буцефал" від компанії "Ескадрон", який для Армії дронів придбали партнери.
Також під час місії українські військові протестували нову розробку - автономну бойову частину з вибухівкою. Випробування пройшли успішно.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, Росія продовжує зазнавати щоденних тяжких втрат у результаті успішної роботи українських захисників.
Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, лише за вчорашній день країна-агресор втратила 520 солдатів. Також наші військові знищили 35 артсистем, 15 дронів та 17 ракет ворога.
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