Украинские бойцы с помощью дронов подбили три российских танка (видео)

Украинские военные с помощью дронов атаковали три вражеских танка на поле боя. Это удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Шершни Довбуша" больно "жалят" вражеские танки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работы 68-й отдельной егерской бригады.

На видео можно увидеть как с дронов на танки сбрасывают взрывчатку. В результате российские бронемашины получают повреждения, местами начинают дымить.

ВСУ уничтожают технику врага и личный состав

Сегодня сообщалось, что за минувшие сутки украинские бойцы на Таврическом направлении ликвидировали более 300 оккупантов и 48 единиц военной техники россиян.

Также бойцы спецподразделения "А" с помощью FPV-дронов уничтожили в Херсонской области три лодки, на борту которых находились российские оккупанты.

Издание Newsweek сообщило, что Украина уничтожает вдребезги российские ЗРК С-400, которыми хвастался Кремль. Это болезненная и дорогостоящая потеря для России.