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Украинские артиллеристы уничтожили российские "Грады" (видео)

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Украина, Пятница 25 ноября 2022 21:25
Украинские артиллеристы уничтожили российские "Грады" (видео) Фото: Украинские артиллеристы уничтожили российские "Грады" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским артиллеристам удалось уничтожить российские системы залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, это результат работы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

В результате точных атак было уничтожено несколько российских РСЗО "Град".

Напомним, что украинским военным удалось точным выстрелом атаковать танк россиян. В результате техника оккупантов была уничтожена.

До этого украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.

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