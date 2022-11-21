Javelin в дії. Українські військові знищили танк окупантів (відео)

Українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

"Лише подивіться, як ефективно та ефектно наші хлопці працюють з ПТРК Javelin", - додали наостанок.

Нагадаємо, що українські військові знищили російський БТР в окупованих Олешках.

Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.

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