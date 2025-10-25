Українські артилеристи взяли в полон росіянина з ДРГ, поки шукали дрон: як так вийшло

"Наші артилеристи зробили те, чого, здавалось би, точно не очікуєш від їхньої роботи - взяли полоненого. Вперше. Не беремося стверджувати, та можливо навіть вперше за цю війну ви побачите такий випадок", - сказано у повідомленні.

Артилеристи відправилися на пошуки втраченого дрона. Але натомість знайшли росіянина, якому довелося здатися українцям у полон.

Як виявилося, це був не звичайний "мобік", якого кинули у "м'ясний штурм". Полонений росіянин на ім'я Олег був членом диверсійно-розвідувальної групи, яку росіяни відправили до Костянтинівки, щоб вона там закріпилася. Але не вийшло.

"Його взяли - і разом з цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Іронія долі: артилерія, що зазвичай б’є здалеку, цього разу спрацювала з близької. Буквально" - зазначили в бригаді.