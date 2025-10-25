UA

Українські артилеристи взяли в полон росіянина з ДРГ, поки шукали дрон: як так вийшло

Ілюстративне фото: зазвичай артилерісти працюють далеко від лінії фронту (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Українські артилеристи з 28-ї окремої механізованої бригади біля Костянтинівки на Донеччині взяли у полон російського окупанта зі складу диверсійно-розвідувальної групи. Це сталося під час пошуків втраченого дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

"Наші артилеристи зробили те, чого, здавалось би, точно не очікуєш від їхньої роботи - взяли полоненого. Вперше. Не беремося стверджувати, та можливо навіть вперше за цю війну ви побачите такий випадок", - сказано у повідомленні.

Артилеристи відправилися на пошуки втраченого дрона. Але натомість знайшли росіянина, якому довелося здатися українцям у полон.

Як виявилося, це був не звичайний "мобік", якого кинули у "м'ясний штурм". Полонений росіянин на ім'я Олег був членом диверсійно-розвідувальної групи, яку росіяни відправили до Костянтинівки, щоб вона там закріпилася. Але не вийшло.

"Його взяли - і разом з цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Іронія долі: артилерія, що зазвичай б’є здалеку, цього разу спрацювала з близької. Буквально" - зазначили в бригаді.

Нагадаємо, нещодавно українські військові звільнили від російських окупантів село Кучерів Яр. Також їм вдалося поповнити обмінний фонд - понад 50 окупантів змушені були скласти зброю та здатися.

А за кілька днів до цього бійці батальйону спецоперацій "Еней" Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" знищили ворожу вогневу позицію у Торецьку. Одному росіянину вдалося вціліти, він здався у полон.

