Украинские артиллеристы взяли в плен россиянина из ДРГ, пока искали дрон: как так вышло

"Наши артиллеристы сделали то, чего, казалось бы, точно не ожидаешь от их работы - взяли пленного. Впервые. Не беремся утверждать, но возможно даже впервые за эту войну вы увидите такой случай", - сказано в сообщении.

Артиллеристы отправились на поиски потерянного дрона. Но вместо этого нашли россиянина, которому пришлось сдаться украинцам в плен.

Как оказалось, это был не обычный "мобик", которого бросили в "мясной штурм". Пленный россиянин по имени Олег был членом диверсионно-разведывательной группы, которую россияне отправили в Константиновку, чтобы она там закрепилась. Но не получилось.

"Его взяли - и вместе с этим сорвали планы оккупантов по накоплению их сил в Константиновке. Ирония судьбы: артиллерия, которая обычно бьет издалека, на этот раз сработала с близкого. Буквально" - отметили в бригаде.