RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украинские артиллеристы взяли в плен россиянина из ДРГ, пока искали дрон: как так вышло

Иллюстративное фото: обычно артиллеристы работают вдали от линии фронта (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады возле Константиновки Донецкой области взяли в плен российского оккупанта из состава диверсионно-разведывательной группы. Это произошло во время поисков потерянного дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Наши артиллеристы сделали то, чего, казалось бы, точно не ожидаешь от их работы - взяли пленного. Впервые. Не беремся утверждать, но возможно даже впервые за эту войну вы увидите такой случай", - сказано в сообщении.

Артиллеристы отправились на поиски потерянного дрона. Но вместо этого нашли россиянина, которому пришлось сдаться украинцам в плен.

Как оказалось, это был не обычный "мобик", которого бросили в "мясной штурм". Пленный россиянин по имени Олег был членом диверсионно-разведывательной группы, которую россияне отправили в Константиновку, чтобы она там закрепилась. Но не получилось.

"Его взяли - и вместе с этим сорвали планы оккупантов по накоплению их сил в Константиновке. Ирония судьбы: артиллерия, которая обычно бьет издалека, на этот раз сработала с близкого. Буквально" - отметили в бригаде.

 

Напомним, недавно украинские военные освободили от российских оккупантов село Кучеров Яр. Также им удалось пополнить обменный фонд - более 50 оккупантов вынуждены были сложить оружие и сдаться.

А за несколько дней до этого бойцы батальона спецопераций "Эней" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" уничтожили вражескую огневую позицию в Торецке. Одному россиянину удалось уцелеть, он сдался в плен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьКонстантиновкаВойна в Украине