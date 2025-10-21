Бійці "Люті" знищили позицію окупантів у Торецьку та взяли полоненого (відео)
Бійці батальйону спецоперацій "Еней" Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" знищили ворожу вогневу позицію у Торецьку.
Як повідомляє РБК-Україна, відео виконання бойового завдання оприлюднено у Telegram-каналі Нацполіції.
За даними підрозділу, окупанти облаштували вогневу точку всередині однієї з багатоповерхівок у Торецьку та намагалися вести звідти обстріли. Українські воїни виявили позиції противника й провели точкове ураження.
Після серії прицільних ударів ворожі сили були ліквідовані. Одного з окупантів взяли в полон.
У підрозділі зазначають, що злагоджені дії бійців забезпечили швидке знищення загрози та успішне виконання бойового завдання.
Місто Торецьк - адміністративний центр Торецької міської громади у Бахмутському районі Донецької області. До 2016 року воно мало назву Дзержинськ. Розташоване на висоті приблизно 179 м над рівнем моря. Топографічні карти. Місто історично вирізнялося як шахтарський, промисловий центр Донбасу - видобуток вугілля, хімічна та машинобудівна промисловість були тут домінуючими.
Сьогодні Торецьк - один із міст, що постраждали найбільше внаслідок війни. У ході збройного конфлікту в Україні місто зазнало масштабних руйнувань, його населення значно скоротилося. Інфраструктура перебуває у вкрай важкому стані, місто - на передовій лінії.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, ще влітку, за словами речника ОТУ "Луганськ", підполковника Дмитра Запорожця, на Торецькому напрямку ворог змінив тактику. Тепер замість великих атак росіяни застосовують малі піхотні групи по 3-4 особи, що намагаються непомітно наблизитися до позицій Сил оборони.
Ба більше, у матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ Росії: чим відповідають ЗСУ на нову тактику окупантів на фронті" йдеться про те, що війська РФ постійно просуваються на фронті через зміну тактики, яка проявляється, зокрема, у просочуванні та інфільтрації, вже понад пів року.