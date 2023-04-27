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Українські артилеристи показали, як ефективно "бахмутять" окупантів (відео)

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Бахмут, Четвер 27 квітня 2023 13:32
Українські артилеристи показали, як ефективно "бахмутять" окупантів (відео) Фото: артилеристи на Бахмутському напрямку знищили позицію окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські артилеристи атакували російських окупантів на Бахмутському напрямку. Захисники знищили міномет та боєкомплект ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 30-у окрему механізовану бригаду ім. князя Костянтина Острозького в Facebook.

Захисники знайшли та знешкодили мінометний розрахунок російських окупантів поблизу Бахмута.

Українська аеророзвідка зафіксувала, як ворог стріляє з міномета та потім ховає його. Росіяни намагалися замаскувати свій міномет та боєкомплект, проте окупантам не вдалося заховатися від українських воїнів.

"Артилерія 30 ОМБр ефективно "бахмутить" окупантів", - зазначили військові.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували 510 росіян, а також знищили 16 ББМ ворога.

Також у Нацгвардії повідомили, що захисники утримали життєво важливі шляхи на заході Бахмута.

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