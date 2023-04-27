Українські артилеристи показали, як ефективно "бахмутять" окупантів (відео)

Українські артилеристи атакували російських окупантів на Бахмутському напрямку. Захисники знищили міномет та боєкомплект ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 30-у окрему механізовану бригаду ім. князя Костянтина Острозького в Facebook.