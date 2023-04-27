Украинские артиллеристы показали, как эффективно "бахмутят" оккупантов (видео)

Украинские артиллеристы атаковали российских оккупантов на Бахмутском направлении. Защитники уничтожили миномет и боекомплект противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 30-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Константина Острожского в Facebook.