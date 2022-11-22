Українські артилеристи атакували танк російських окупантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Майстер клас від артилеристів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.

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