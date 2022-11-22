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Украинские артиллеристы атаковали танк российских оккупантов (видео)

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Украина, Вторник 22 ноября 2022 17:07
Украинские артиллеристы атаковали танк российских оккупантов (видео) Фото: Украинские артиллеристы атаковали танк российских оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные точным выстрелом смогли подбить танк российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Мастер класс от артиллеристов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, артиллерийский удар нанесли бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

"Вместе к победе", - добавили напоследок.

Напомним, что украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

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