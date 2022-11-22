Украинские артиллеристы атаковали танк российских оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Мастер класс от артиллеристов", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.