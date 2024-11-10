Українська збірна з кікбоксингу WAKO тріумфувала на чемпіонаті Європи. Спортсмени здобули більш як 30 медалей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Українські спортсмени на континентальній першості в Афінах 36 медалей і стали першими серед 41 країни-учасниці змагань. Зауважимо, що серед нагород було:
Українські кікбоксери також вибороли чотири ліцензії на Всесвітні ігри-2025 у Китаї:
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