UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Українська збірна з кікбоксингу WAKO тріумфувала на чемпіонаті Європи

Фото: тріумф збірної України з кікбоксингу WAKO (WAKO Europe Kickboxing)
Автор: Каріна Левицька

Українська збірна з кікбоксингу WAKO тріумфувала на чемпіонаті Європи. Спортсмени здобули більш як 30 медалей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Українські спортсмени на континентальній першості в Афінах 36 медалей і стали першими серед 41 країни-учасниці змагань. Зауважимо, що серед нагород було: 

  • "золото" - 12 медалей
  • "срібло" - 11 медалей
  • "бронза" - 13 медалей.
 

Українські кікбоксери також вибороли чотири ліцензії на Всесвітні ігри-2025 у Китаї:

  • Роман Щербатюк (+91 кг),
  • Дарʼя Іванова (52 кг),
  • Аліна Мартинюк (60 кг),
  • Гліб Мазур (63,5 кг).

 

Новини спорту

Нагадаємо, що сьогодні Довбик вдруге в сезоні залишився без головного тренера в "Ромі".

"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" у Прем'єр-лізі.

А Мессі голом не зупинив сенсаційний виліт "Інтера Маямі" з плей-офф МЛС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортзал