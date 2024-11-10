"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" у Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Шахтар" – "Зоря" – 3:1

Голи: Бондаренко, 51, Кевін, 54, Джордан, 90+3 (автогол) – Яцик, 37

"Гірники" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Утім, перший момент номінальні господарі створили аж на 19-й хвилині – Судаков головою пробив над воротами після навісу Кевіна. А ось нові нагоди забити "Шахтар" створив під завісу тайму.

Луганський колектив тим часом встиг вийти вперед. Гол став проявом індивідуальної майстерності Яцика. Він отримав м'яч на лівому фланзі, пройшов уперед, хитнув оборонця на вході в штрафний та потужно пробив у дальню дев'ятку.

Пропущений м'яч змусив команду Маріно Пушіча заграти активніше. Ось постріл Сікана в дальній кут після відскоку забрав Турбаєвський. Далі кіпер впорався з ударом Матвієнка після штрафного. Випад Сікана в незахищені ворота заблокував оборонець, а Судаков відправив м'яч повз стійку.

На старті другої половини "Шахтар" швидко перевернув гру. На 50-й хвилині Вантух у власному штрафному сфолив проти Бондаренка, а сам постраждалий впевнено реалізував одинадцятиметровий. А ще за три хвилини "гірники" були попереду – Кевін прийняв простріл Тобіаса з флангу та другим дотиком пробив у кут.

"Зоря" спробувала перехопити ініціативу. Підопічні Младена Бартуловіча взяли м'яч під контроль, але гольових моментів створити не зуміли. Натомість "гірники" могли розвивати успіх. Той же Кевін перевірив пильність Турбаєвського низовим ударом, а Тобіас із близької відстані пробив у кіпера.

Зрештою, в доданий арбітром час Джордан зрізав у власні ворота простріл Зубкова – 3:1 у підсумку. "Шахтар" закріпився на 3-й позиції в Прем'єр-лізі. Чинний чемпіон набрав 26 очок і на 6 пунктів відстав від "Олександрії", що йде в лідерах. "Зоря" залишилася на 10-му місці (15 пунктів).