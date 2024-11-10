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Украинская сборная по кикбоксингу WAKO торжествовала на чемпионате Европы

Фото: триумф сборной Украины по кикбоксингу WAKO (WAKO Europe Kickboxing)
Автор: Карина Левицкая

Украинская сборная по кикбоксингу WAKO торжествовала на чемпионате Европы. Спортсмены завоевали более 30 медалей.

Украинские спортсмены на континентальном первенстве в Афинах 36 медалей и стали первыми среди 41 страны-участницы соревнований. Заметим, что среди наград было:

  • "золото" - 12 медалей
  • "серебро" - 11 медалей
  • "бронза" - 13 медалей.
 

Украинские кикбоксеры также добыли в борьбе четыре лицензии на Всемирные игры-2025 в Китае:

  • Роман Щербатюк (+91 кг),
  • Дарья Иванова (52 кг),
  • Алина Мартынюк (60 кг),
  • Глеб Мазур (63,5 кг).

 

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