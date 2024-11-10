Украинская сборная по кикбоксингу WAKO торжествовала на чемпионате Европы

Новости спорта

Напомним, что сегодня Довбик во второй раз в сезоне остался без главного тренера в "Роме".

"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в Премьер-лиге.

Месси же голом не остановил сенсационный вылет "Интера Майами" из плей-офф МЛС.

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