Довбик вдруге в сезоні залишився без головного тренера в "Ромі"
Менеджмент італійської "Роми" звільнив Івана Юріча з посади керманича команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Хорватський фахівець залишився без роботи за мотивами 12-го туру Серії A. "Вовки" вдома поступилися "Болоньї" (2:3).
Юріч пропрацював на чолі "Роми" менше двох місяців. Він очолив столичну команду після відставки Даніеле Де Россі. Під керівництвом нового алленаторе римляни провели 12 матчів у всіх турнірах, у яких здобули лише 4 перемоги та зазнали п'яти поразок.
Чутки про відставку Юріча циркулювали кілька тижнів. Тренер не зміг виправити турнірне становище команди в чемпіонаті Італії, а в основному раунді Ліги Європи "вовки" набрали 5 пунктів у чотирьох турах. На міжнародну паузу "Рома" йде з 12-ї позиції (13 очок).
Український форвард Артем Довбик – одна з небагатьох світлих плям "Роми" в сезоні 2023/24. Літній новачок команди загалом провів 15 поєдинків за "вовків", у яких забив 6 м'ячів. Його трансфер коштував римлянам 30,5 млн євро.
До слова, раніше підсумували четвертий тур Ліги чемпіонів із турнірною таблицею.
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