Мессі голом не зупинив сенсаційний виліт "Інтера Маямі" з плей-офф МЛС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

МЛС, Східна конференція, плей-офф, 3-й матч

"Інтер Маямі" – "Атланта Юнайтед" – 2:3; серія – 1:2

Голи: Рохас, 17, Мессі, 65 – Тіаре, 19, 21, Сліш, 76

"Чаплі" швидше освоїлися та повели в рахунку на 17-й хвилині. Мессі в центрі штрафного отримав передачу партнера та пробив у верхній кут, але Гузан зумів парирувати м'яч. Утім, на куті воротарського сферу підхопив Рохас і добив у сітку.

Відповідь "Атланти" виявилася подвійною. За якихось чотири хвилини джорджійці вже були попереду. Дубль оформив Тіаре. У першому епізоді сенегалець потужно пробив у дотик після передачі за спини оборонцям, а в другому – пробив під поперечину після пасу Міранчука.

"Інтер Маямі" повернувся в гру на 65-й хвилині. Це Мессі головою (!) замкнув навіс Вейгандта від лінії поля. Та останнє слово в протистоянні було за "Атлантою". Сліш ще ефектніше пробив із другого поверху після подачі Амадора. Далі йде "Юнайтед".

Українець Сергій Кривцов матч пропустив. Він не потрапив до заявки флоридців через м'язову травму. Фінальна статистика центрбека в сезоні-2024 МЛС – 23 поєдинки, 1 гол, 4 жовті картки. Цифри Мессі приголомшливі – 22 матчі, 21 м'яч, 18 результативних передач.

Ліонель Мессі в "Інтері Маямі"

Аргентинець перебрався до США влітку торік. Із "чаплями" він уклав контракт на 2,5 роки. Провідну роль в підписанні чемпіона світу відіграв співвласник клубу Девід Бекхем.

У дебютний сезон Мессі команда не змогла пробитися в плей-офф. Натомість "Інтер Маямі" завоював Кубок ліг США та Мексики, здолавши в серії пенальті "Нешвілл" (1:1, пенальті – 10:9). Статистика аргентинця в турнірі – 7 матчів, 10 голів.

На другий сезон "чаплі" йшли в лідерах Східної конференції впродовж усього регулярного чемпіонату та завчасно пробилися в плей-офф. У жовтні Мессі став найкращим бомбардиром клубу в історії.