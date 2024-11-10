Украинская сборная по кикбоксингу WAKO торжествовала на чемпионате Европы. Спортсмены завоевали более 30 медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины .

Украинские кикбоксеры также добыли в борьбе четыре лицензии на Всемирные игры-2025 в Китае:

Украинские спортсмены на континентальном первенстве в Афинах 36 медалей и стали первыми среди 41 страны-участницы соревнований. Заметим, что среди наград было:

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