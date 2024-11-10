Украинская сборная по кикбоксингу WAKO торжествовала на чемпионате Европы
Украинская сборная по кикбоксингу WAKO торжествовала на чемпионате Европы. Спортсмены завоевали более 30 медалей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Украинские спортсмены на континентальном первенстве в Афинах 36 медалей и стали первыми среди 41 страны-участницы соревнований. Заметим, что среди наград было:
- "золото" - 12 медалей
- "серебро" - 11 медалей
- "бронза" - 13 медалей.
Украинские кикбоксеры также добыли в борьбе четыре лицензии на Всемирные игры-2025 в Китае:
- Роман Щербатюк (+91 кг),
- Дарья Иванова (52 кг),
- Алина Мартынюк (60 кг),
- Глеб Мазур (63,5 кг).
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