Українська спецоперація у Росії велася під носом у ФСБ: подробиці від Зеленського

"Дякую Службі безпеки, особисто генералу (главі СБУ Василю, - ред.) Малюку, також усім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж півтора року. Планування, організація, усі деталі були ідеально підготовлені", - зауважив президент.

Він відзначив, що цю спецоперацію можна впевнено назвати абсолютно унікальною.

"Найцікавіше - і вже зараз це можна говорити публічно - "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей", - наголосив Зеленський.

За його словами, загалом в операції було використано 117 дронів і працювала відповідна кількість операторів дронів.

" Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів - у трьох часових поясах", - додав він.

Зауважимо, що Зеленський також підтвердив, що людей, що були причетні до її підготовки, напередодні операції вивели з території Росії.

"Зараз вони в безпеці - ті, хто нам допомагав", - додав він.