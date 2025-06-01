Українська спецоперація у Росії велася під носом у ФСБ: подробиці від Зеленського

"Офіс" української спецоперації на території Росії був розгорнутий буквально поруч із регіональним управлінням ФСБ.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Дякую Службі безпеки, особисто генералу (главі СБУ Василю, - ред.) Малюку, також усім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж півтора року. Планування, організація, усі деталі були ідеально підготовлені", - зауважив президент.
Він відзначив, що цю спецоперацію можна впевнено назвати абсолютно унікальною.
"Найцікавіше - і вже зараз це можна говорити публічно - "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей", - наголосив Зеленський.
За його словами, загалом в операції було використано 117 дронів і працювала відповідна кількість операторів дронів.
" Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів - у трьох часових поясах", - додав він.
Зауважимо, що Зеленський також підтвердив, що людей, що були причетні до її підготовки, напередодні операції вивели з території Росії.
"Зараз вони в безпеці - ті, хто нам допомагав", - додав він.
Варто відзначити, що раніше джерела в СБУ також повідомили РБК-Україна, що люди, які приймали участь у цій спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.
До того ж, співрозмовник попередив, що навіть якщо режим російського диктатора Володимира Путіна показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.
Однак, як і очікувалось Міністерство оборони Росії дійсно заявило, що "деякі учасники терактів затримані". Детальніше про те, що про атаку сказали в Міноборони РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, дрони СБУ атакували російські аеродроми. Операція під назвою "Павутина" готувалась півтора року та була створена, щоб знищити бомбардувальну авіацію в тилу ворога.
В результаті спецоперації за сьогоднішній день було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Відомо, що СБУ атакувала відразу 4 військових аеродроми РФ. Зокрема були вражені літаки на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.