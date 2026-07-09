Українська ППО збила 89% цілей у червні, але з балістикою є серйозні проблеми

Україна під час атак РФ у минулому місяці знищила переважну більшість ударних дронів. Проте відсоток збиття балістичних ракет впало до 40.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України у Telegram.
Так, військові заявили, що ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак.
Загалом Росія випустила по Україні за місяць майже 6000 дронів і ракет.
З них українські сили знищили майже 5300:
Найбільшим викликом, за словами Міноборони, залишаються балістичні ракети.
"Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot", - зауважили у відомстві.
Україна закликає партнерів передати наявні на складах ракети-перехоплювачі для захисту української критичної інфраструктури, - резюмували військові.
Нагадаємо, що вночі 9 липня Росія атакувала Україну балістичними ракетами, ударними БпЛА та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 19 ударних дронів на 13 локаціях.
8 липня окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Одесі. Внаслідок обстрілу загинули 4 людей, ще 6 людей поранені.