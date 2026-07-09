Українська ППО збила 89% цілей у червні, але з балістикою є серйозні проблеми

Звіт ППО за червень-2026

Так, військові заявили, що ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак.

Загалом Росія випустила по Україні за місяць майже 6000 дронів і ракет.

З них українські сили знищили майже 5300:

90% безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас";

90% крилатих ракет типу "Калібр", "Іскандер-К", Х-101 і т. ін.;

40% балістичних ракет типу "Іскандер", "Кинджал", 48Н6ДМ та інших цілей.

Чому балістика не збивається

Найбільшим викликом, за словами Міноборони, залишаються балістичні ракети.

"Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot", - зауважили у відомстві.



Україна закликає партнерів передати наявні на складах ракети-перехоплювачі для захисту української критичної інфраструктури, - резюмували військові.