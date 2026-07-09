Балістика знову прорвалася: які результати відбиття нової атаки РФ

Вночі 9 липня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Вже відома кількість знешкоджених цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Станом на 08:30 сили ППО встигли знешкодити 72 ворожих БПЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

До відбиття атаки були залучені:

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські війська завдали подвійного удару по заправці у Харкові.

Також ми писали, що ворог має намір глушити Starlink для зриву українських атак.

А в Україні вигадали, як швидше відновлювати енергооб'єкти після обстрілів РФ.