Балістика знову прорвалася: які результати відбиття нової атаки РФ
Вночі 9 липня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Вже відома кількість знешкоджених цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Цього разу російські війська атакували Україну:
- двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з тимчасово окупованого Криму;
- 94 ударними безпілотниками, серед яких Shahed (зокрема реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія" - з районів Брянська, Міллерового, Орла (РФ), а також ТОТ Криму та Донецька.
До відбиття атаки були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- підрозділи безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 сили ППО встигли знешкодити 72 ворожих БПЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки атаки:
- зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 19 ударних дронів на 13 локаціях;
- у ще чотирьох місцях впали уламки збитих безпілотників.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликають ПСУ ЗСУ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські війська завдали подвійного удару по заправці у Харкові.
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