Украинская ПВО сбила 89% целей в июне, но с баллистикой есть серьезные проблемы

Украина во время атак РФ в прошлом месяце уничтожила подавляющее большинство ударных дронов. Однако процент сбития баллистических ракет упал до 40.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Telegram.
Так, военные заявили, что ПВО сбила 89% воздушных целей во время массированных российских атак.
В общей сложности Россия выпустила по Украине за месяц почти 6000 дронов и ракет.
Из них украинские силы уничтожили почти 5300:
Самым большим вызовом, по словам Минобороны, остаются баллистические ракеты.
"Их перехват нуждается в значительном количестве ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot", - отметили в ведомстве.
Украина призывает партнеров передать имеющиеся на складах ракеты-перехватчики для защиты украинской критической инфраструктуры, – резюмировали военные.
Напомним, что ночью 9 июля Россия атаковала Украину баллистическими ракетами, ударными БПЛА и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных дронов на 13 локациях.
8 июля оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Одессе. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 6 человек ранены.