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Украинская ПВО сбила 89% целей в июне, но с баллистикой есть серьезные проблемы

21:01 09.07.2026 Чт
2 мин
Почему противовоздушная оборона не может обезвредить российские "Кинжалы" и "Искандеры"?
aimg Елена Бджола
Фото: российская ракета "Кинжал" (росСМИ)

Украина во время атак РФ в прошлом месяце уничтожила подавляющее большинство ударных дронов. Однако процент сбития баллистических ракет упал до 40.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Telegram.

Отчет ПВО за июнь-2026

Так, военные заявили, что ПВО сбила 89% воздушных целей во время массированных российских атак.

В общей сложности Россия выпустила по Украине за месяц почти 6000 дронов и ракет.

Из них украинские силы уничтожили почти 5300:

  • 90% беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас";
  • 90% крылатых ракет типа "Калибр", "Искандер-К", Х-101 и т. п.;
  • 40% баллистических ракет типа "Искандер", "Кинжал", 48Н6ДМ и других целей.

Почему баллистика не сбивается

Самым большим вызовом, по словам Минобороны, остаются баллистические ракеты.

"Их перехват нуждается в значительном количестве ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot", - отметили в ведомстве.

Украина призывает партнеров передать имеющиеся на складах ракеты-перехватчики для защиты украинской критической инфраструктуры, – резюмировали военные.

Напомним, что ночью 9 июля Россия атаковала Украину баллистическими ракетами, ударными БПЛА и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных дронов на 13 локациях.

8 июля оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Одессе. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 6 человек ранены.

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